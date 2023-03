Udinese-Milan, Pioli: “Osserviamo con attenzione i nostri giovani”

Alla vigilia di Udinese-Milan, il tecnico dei rossoneri, Pioli, ha parlato della sfida in conferenza. Ecco un passaggio sulla primavera

Alla vigilia di Udinese-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio sui talenti della Primavera, che sta andando benissimo in Europa sotto la guida di Abate.