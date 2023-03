Udinese-Milan, Pioli: “Siamo dalla parte di Leao, è determinato”

Alla vigilia di Udinese-Milan , il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli , ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio su Rafael Leao.

Se Ibrahimovic è pronto da titolare e se è fondamentale riavere Rafael Leao come al suo solito: "Ibrahimovic sta bene, non credo possa giocare 90', però sta bene. Poi vedrò. Possono giocare in tre. Poi scelgo. Rafael Leao si sta allenando bene, è sereno e determinato per migliorare le prestazioni e dare il giusto apporto. Sono sicuro che tornerà, è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva. Anche se non fa gol".