Udinese-Milan, data e orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Sabato sera, ore 20:45, si disputerà Udinese-Milan. Quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione di mister Stefano Pioli? Le info

Ancora deluso per la sconfitta interna (1-2) in Champions League contro il Liverpool e per la conseguente uscita dall'Europa, il Diavolo si rituffa nel campionato di Serie A. Infatti sabato 11 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà Udinese-Milan, partita della 17^ giornata di campionato, alla 'Dacia Arena'.