Torino-Milan, Vanoli: “Loro erano arrabbiati, ma…”

Sulla felicità al fischio finale: "Vittoria che si meritano questi ragazzi. Vedo lavorare questi ragazzi da due mesi e senza risultati non è facile tenere alta l'autostima. Dovevano giocare questa partita con voglia per il risultato e con l'umiltà di affrontare una squadra costruita per progetti sicuramente diversi, arrabbiata per l'eliminazione dalla Champions e con un solo obiettivo rimasto. Sapevamo che dovevamo avere coraggio e sacrificio. Peccato per l'ingenuità sul rigore, la stessa che ci ha tolto due punti al Bologna. Questo è il passo che ci può aiutare anche in prospettiva futura".