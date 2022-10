Torino-Milan, Pioli sugli infortunati: “Dest e Brahim Diaz sono recuperati”

Stefano Pioli , alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, ha parlato delle condizioni fisiche di Sergino Dest e Brahim Diaz . Queste dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Pioli su Dest e Brahim Diaz

Sugli infortunati e se si può rivedere il Milan dell'ultima di campionato: "Dest e Brahim Diaz sono recuperati, stiamo giocando tanto e quindi schiererò la formazione migliore per condizione". Chi recupera, l'infortunio di Maignan e non solo: le parole di Stefano Pioli in conferenza