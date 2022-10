Torino-Milan, Pioli: “Sono deluso, ma non pensavamo a martedì”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa gli lascia questa sconfitta: "Delusione, potevamo fare meglio. Sicuramente. Sapevamo sarebbe stata partita sporca, difficile e fisica. Dovevamo muoverci meglio senza palla e non abbiamo trovato soluzioni. Gli episodi nella partita vanno cercati, noi non ci siamo riusciti e loro sì. Nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, ma non abbiamo trovato subito il gol e la partita è andata verso di loro".

Se è più mancanza tecnica o mentale: "Potevamo fare meglio tecnicamente. Per preparare bene martedì dovevamo far bene oggi e non ci abbiamo pensato. Non abbiamo fatto bene".

PM - Sull'importanza di Bennacer: "Non tolgo nulla a Bennacer, ma non possiamo essere dipendenti da lui. I centrocampisti non potevano costruire bene, dovevamo muoverci meglio con i terzini".

Se è stato il suo peggior Milan: "Non so dirlo ora, abbiamo fatto tante partita, ma non è stata una buona prestazione".

Sul Torino: "Ha fatto tutto ciò che ci aspettavamo, ha fatto la sua gara ed è stato più forte di noi".

Come si prepara la partita di mercoledì dopo questa sconfitta: "Stasera dormiremo a Milanello e poi domattina valuteremo la prestazione. Non credo sarà difficile preparare la partita di mercoledì. Sappiamo tutti che c'è il primo obiettivo da raggiungere".