Torino-Milan, Pioli: “Bremer tra i più forti, ma Giroud può metterlo in difficoltà”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan, ha parlato del duello tra Gleison Bremer e Olivier Giroud. Il difensore granata, accostato al club rossonero, si è ormai affermato come uno dei migliori difensori dell'intera Serie A. Uno status che l'allenatore del Milan gli riconosce, ma è altrettanto convinto che Olivier Giroud è in grado di metterlo in difficoltà. Il motivo è semplice: anche il francese è tra i più forti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.