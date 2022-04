Calciomercato Milan – Bremer, nuovi contatti con i rossoneri: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gleison Bremer piace molto non solo all'Inter, ma anche al club rossonero. Il punto

Il quotidiano spiega come l'Inter sia tuttora in pole position. Bremer gradirebbe il trasferimento e il club nerazzurro starebbe pensando di offrire 25 milioni di euro più il cartellino di Dimarco. Tuttavia la trattativa non è ancora chiusa e dunque possono inserirsi altri club come Milan, Juventus e Napoli. I bianconeri penserebbero al brasiliano in caso di offerta monstre per De Ligt, mentre i partenopei in caso di partenza di Koulibaly.