Torino-Milan, Juric: “Ora abbiamo sana ignoranza, vittoria giusta”

Come ha fatto a far rinascere Pellegri: "È qui da dieci mesi, il Milan ci ha provato per sei mesi perché chi capisce di calcio sa le sue potenzialità. Ora si è messo a posto e sta lavorando con continuità facendo bene. Ci voleva pazienza".

Se è stata una prova di maturità: "La squadra è giovane, bisogna mantenere equilibrio, con calma e serenità. Godersi il momento, non illudersi e non deprimersi. Ci sono momenti positivi e negativi. Bisogna mantenere la calma".

Quanto è stata importante la partita col Cittadella in Coppa Italia: "Può essere che ci siamo ripresi lì, dopo la delusione del derby, non abbiamo fatto una partita bellissima, ma molto concentrata e tosta. Ci siamo ripetuti a Udine e anche oggi ho visto determinazione e voglia di portare a casa il risultato".

Se si è tolto un macigno battendo una grande: "No, non avevo questo gran peso".

Se ha fatto sfogare il Milan all'inizio: "Io non capisco quando si parla di far sfogare gli avversari. Non esiste, magari fanno gol. Loro hanno fatto bene all'inizio. Sono state due occasioni sporadiche, ma sono partite in modo più intenso. Poi penso che la squadra sia stata sul pezzo e concentrata".