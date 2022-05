Torino, Juric: “Belotti? Deve firmare e basta, è molto semplice se vogliono”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato della spinosa questione del rinnovo di Andrea Belotti. Questo il suo pensiero

Se parlerà con Belotti per rimanere al Torino: "Con Belotti parlo di tutto, per me devono sedersi e lui deve firmare, basta. Mi sembra un gioco da bambini, è la mia sensazione. Ho visto in lui che può dare molto di più rispetto a questa stagione: è stato difficile a livello di infortuni, ma è un giocatore che può dare tanto a livello calcistico. Per me, devono sedersi, parlare e mettersi d'accordo. Alla fine è molto semplice, se vogliono. Qui ho trovato problemi vari di gestione e di tutto, ora le cose sono molto semplici e banali. O vuoi o non vuoi, mi sembra che basti sedersi e parlare. Questa è la mia idea della situazione. E' più semplice di quello che si fa vedere o quello che creano".