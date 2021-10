Torino, Juric: “Pobega può crescere tanto, vederlo allenarsi è una gioia”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dei margini di miglioramento di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dei margini di miglioramento di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ha grandi margini di miglioramento, come tanti altri. Pobega non era titolare fisso nello Spezia, per lunghi periodi faceva panchina. Può crescere tanto, così come Mandragora, Lukic, Aina, Buongiorno, Singo e Bremer: sono giovani, quando li vedo allenare è una gioia per me. Hanno margini di crescita perché si applicano. Sono tutti giovani, possono crescere tanto e ci vuole un po' di fortuna. Ultimamente ci gira male, ma possiamo crescere tanto magari mettendo giocatori ancora più forti".