Torino, Baroni: “Ricci al Milan? Non si possono tenere i giocatori quando …”

Sulle partenze di Ricci e Milinkovic-Savic: "Ero consapevole della situazione, non ci sono i presupposti per tenere i giocatori quando ci sono delle opportunità come quelle che si sono verificate. Avere tutto e subito è impossibile, sia io che la società stiamo facendo un percorso di conoscenza. Siamo in contatto tutti i giorni e loro sono al corrente di quello di cui la squadra necessita".