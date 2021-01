Tomori: “Thiago Silva mi ha parlato benissimo del Milan, ma non solo lui”

Milan, Tomori su Thiago Silva e non solo

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Il giocatore ha parlato di un colloquio con Thiago Silva per parlare del club rossonero. Ecco i dettagli: “Ho parlato con lui, ma non solo. Con Jorginho, Emerson, Rudiger, che hanno giocato in Italia. Con Thiago ho parlato non in modo approfondito, ma è stato molto rassicurante. Non ne avevo bisogno, ma ha detto cose molto belle. Ma del resto tutti, sia del Milan che dalla Serie A”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Fikayo Tomori >>>