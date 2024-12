Ternana-Milan Futuro, Abate: “Ero emozionato. Fuori l’ignoranza per …”

Sul miglioramento nella cura dei dettagli: "Noi non siamo una squadra giovane che abbiamo energia e intensità per pressare tutto campo. Abbiamo altre caratteristiche, in questo momento la squadra ha la maturità di stare dietro la linea della palla e soffrire. Ad inizio ripresa avevamo abbassato energia mentale per recuperare la palla, inserendo un difensore in più la squadra ha ripreso metri e aggressività giocando un bellissimo secondo tempo per almeno mezz’ora dove potevamo segnare anche più gol. Sono momenti dove abbiamo abbassato la guardia, in queste circostanze dobbiamo tenere botta in blocco. A Carpi ho visto la rabbia giusta nel pressing, anche il Milan ha lanciato tantissime volte la palla. Tante cose positive su un campo che ci frena, non è facile giocare la palla. I tifosi sono entrati dopo 15 minuti, non c’era la bolgia ma la squadra è stata brava a trascinare il pubblico. Ora ci attende la Pianese, squadra che gioca bene e sarà difficile".