Ignazio Abate , tecnico della Ternana , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Pesaro e si è soffermato sulla sua esperienza al Milan e sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Abate: "Al Milan difficile gestire alcuni ragazzi e su Ibrahimovic ..."

Sulla differenza con il Milan: "Ho avuto una carriera dove mi sono tolto delle soddisfazioni. Anche io ho fatto gavetta, partendo dalla C come giocatore. Sapevo che dovevo cominciare dal basso. Il mio tempo nel settore giovanile del Milan era finito. Abbiamo raggiunto risultati importanti e anche lì non è stato facile gestire alcuni ragazzi che guadagnano già tanto. Sapevo di dover partire dal basso e penso di avere la rabbia giusta per rimettermi in gioco con grande umiltà. Mi auguro con tutto il cuore che io e la Ternana si possa andare avanti insieme. Qui sto bene, mi manca solo un po’ la famiglia ma sono felice di essere qui. Ho trovato due bravi direttori e in questo momento sono felice di stare a Terni e di allenare questi ragazzi. Sono qui dieci ore al giorno e vogliamo credere con questi ragazzi in qualcosa di bello".