Tare: “Voglio che le problematiche dell’anno passato non si ripetano più”

Ieri, a 'Casa Milan', l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare , hanno accolto i giornalisti che seguono quotidianamente le vicende rossonere, tra cui noi di 'PianetaMilan.it', per un punto sulla squadra in costruzione in vista della stagione 2025-2026 .

Alla domanda: 'A che punto è la costruzione del Milan e che squadra pensa di consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri?', Tare ha risposto così in principio. "Ho avuto modo di conoscere da vicino tutte le problematiche dell'anno passato. Però non mi piace tornare indietro. Voglio trasformare tutto in una situazione diversa e non ripetere più", l'esordio del manager albanese.