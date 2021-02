Stella Rossa-Milan, Krunic: “Il mio ruolo ideale? Vi spiego” | News

Stella Rossa-Milan, le parole di Krunic

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Stella Rossa-Milan. La gara è valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Krunic ha parlato della sua posizione in campo.

Sicuramente ogni partita è un'occasione per giocare. Sto cercando di tenermi pronto. Poi decide il mister quando mettermi in campo. Il mio ruolo naturale è fare la mezzala. Non giochiamo col modulo che prevede questo tipo di ruolo, ma posso essere utile sia sulla trequarti e sia in mediana nel 4-2-3-1. Dipende dalla partita".