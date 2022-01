Spezia, Thiago Motta: “Sappiamo di affrontare il miglior Milan” | News

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro il Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Spezia-Milan, gara in programma lunedì alle 18.30. Queste le parole dell'allenatore bianconero.

Se il 4-3-3 verrà riproposto anche contro il Milan: "Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro possiamo cambiare in base a come siamo e chi affrontiamo".

Se Maggiore e Manaj, diffidati, potranno essere preservati: "Noi pensiamo di partita in partita, pensiamo al Milan al 100%. Sono una squadra che è costruita per vincere lo scudetto e noi dobbiamo continuare a pensare di gara in gara, avremo tempo per preparare la partita con la Samp e quella con la Salernitana".

Che Milan si aspetta: "Mi aspetto il miglior Milan possibile. Indossare una maglia come quella del Milan, con una rosa ampia e con giocatori di grande qualità, quando hai l'opportunità di giocare fai quello che sai. Sono giocatori di livello e qualità, noi sappiamo di affrontare il miglior Milan".

