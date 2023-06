Spezia, Semplici: “Milan e Roma giocheranno a viso aperto”

Leonardo Semplici , tecnico dello Spezia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa pre Roma , parlando anche della partita tra Milan e Verona , che ai bianconeri interessa per la questione del possibile spareggio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Leonardo Semplici in conferenza stampa

"Lo spareggio? Al momento non ci penso. Credo che in Italia negli ultimi anni la tendenza delle ultime giornate sia cambiata, nessuno regala più nulla e tutti si giocano la loro partita a viso aperto e così sarà anche per Roma e Milan".