Spezia-Milan, Pioli: “Tutti hanno lavorato con la squadra a parte due”

Spezia-Milan, Pioli sul lavoro settimanale

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato del buon lavoro svolto in settimana. Tutti a disposizione a parte due calciatori. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “È stata una buona settimana, perché a parte Brahim e Daniel Maldini hanno lavorato tutti con la squadra. Quindi ho buoni margini di scelta. Ora pensiamo alla partita di domani, poi da lunedì pensiamo alle prossime. Spero che l’organico rimanga al completo. Ho anche doppi ruoli. Sicuramente è importante schierare un undici forte, ma anche gli ingressi dalla panchina possono essere decisivi. Poi avere un organico così completo può aiutarmi a gestire con tante partite ogni tre giorni. Ci penserò però da lunedì”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>