Spezia-Milan, Pioli: “Seconde linee assolutamente tutte promosse”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, alla vigilia di Spezia-Milan ha elogiato la partita fatta da alcune seconde linee contro il Venezia

"Assolutamente. Tutti promossi. La squadra ha rischiato poco e ha costruito. Tutti attenti. Prestazioni positive e importanti per il futuro. Quando la squadra sta al 100% sono solo scelte tecniche. Se invece qualcuno ha giocato un po' troppo sono differenti. Domani la formazione sarà la migliore per come ho visto la squadra". Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan >>>