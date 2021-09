Spezia-Milan, Pioli: “Maignan mi piace molto. Parla e guida il reparto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Mike Maignan alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato su Mike Maignan , che ha preso il posto di Gianluigi Donnarumma in questa stagione, Pioli ha replicato quanto segue.

"Il club stava già seguendo Maignan, io l'ho scoperto contro di noi. Mi piace molto. Si prepara in modo perfetto per comandare la squadra. È un piacere lavorarci". E poi l'allenatore ha aggiunto: "Nella partita contro il Lille dello scorso anno in cui abbiamo perso 3-0 in Europa League mi era rimasto impresso il suo continuo parlare per guidare il reparto. Allenandolo ho avuto la conferma che partecipa ed è importante".