Spezia-Milan, Pioli: “Florenzi, trauma contusivo: spero di averlo martedì”

Alessandro Florenzi salterà Spezia-Milan di domani. Il tecnico Stefano Pioli ha spiegato in conferenza come sta il numero 25 rossonero

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 . Interrogato sull'assenza di Alessandro Florenzi , che non sarà convocato per la trasferta dei rossoneri in Liguria per un problema fisico, Pioli ha replicato quanto segue.

"Non sarà convocato Florenzi. Ha un trauma contusivo al ginocchio. Era dolorante. Spero di averlo martedì. Non è ancora al 100% dal punto di vista fisico, ma è molto intelligente. Faccio molto affidamento su di lui per come sa stare in campo". Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan >>>