Spezia-Milan, Pioli rivela in conferenza: “Calabria è disponibile”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha svelato come in Spezia-Milan tornerà a disposizione anche Davide Calabria. Le sue parole in conferenza

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022.

Interrogato sulle condizioni fisiche di Davide Calabria, terzino rossonero che ha saltato per un'elongazione ai flessori della coscia destra le ultime due sfide contro Juventus e Venezia, Pioli ha rivelato come il numero 2 del Diavolo sia disponibile per domani.