Sparta Praga-Milan, Pioli: “Domani spazio per chi ha giocato meno”

Sparta Praga-Milan, Pioli sulla formazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Sparta Praga-Milan, ha parlato delle scelte di formazione per il match di Europa League. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale del nostro momento e del nostro lavoro. Le partite sono tante, anche se non possono giocare tutti gli stessi minuti. Domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo. Sono sicuro che si faranno trovare pronti perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti”. La conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>