Sparta Praga-Milan, Castillejo: “Ho avuto problemi fisici, ora sto bene”

Sparta Praga Milan: le parole di Castillejo

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sparta Praga. Lo spagnolo si è concentrato sul suo avvio di stagione, frenato dagli infortuni.

"Non è stata la miglior preparazione: per i problemi fisici che ho avuto sono stato fermo tanto tempo. Ora sto bene, questo è l'importante. Sono pronto per aiutare la squadra per fare quello che stiamo facendo. I gol mi fanno salire in morale e fiducia: mi sento molto, molto meglio"