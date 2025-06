Spalletti: “L’Inter ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli e PSG”

L' Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti è attesa da due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 , la prima venerdì venerdì 6 giugno , a Oslo , contro la Norvegia e la seconda lunedì 9 giugno , a Reggio Emilia , contro la Moldova . Ieri il C.T. azzurro ha parlato in conferenza stampa a Coverciano e ha fornito la sua chiave di lettura su PSG-Inter 5-0 , finale di Champions League terminata in maniera ingloriosa per i nerazzurri. Ecco le dichiarazioni di Spalletti, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

"L'Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell'Inter piuttosto che alle sconfitte, hanno fatto degli extra difficili da portare avanti quando si fa un percorso del genere. Vedere partite come quelle contro Barcellona e Bayern secondo me sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male perché poi vengono a sommarsi componenti dalle quali ci si difende male, dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all'Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze".