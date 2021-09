Spal, Tarantino: “Colombo top player, peccato sia del Milan e non nostro”

Massimo Tarantino, direttore tecnico della SPAL, ha speso parole al miele per Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan

Massimo Tarantino, direttore tecnico della SPAL, ha speso parole al miele per Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Lorenzo è uno dei giocatori più talentosi in Italia e non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che lui fosse il prototipo esatto dell'attaccante che sarebbe servito al nostro progetto. L'unico dispiacere che è del Milan e non nostro. Ha una gran voglia di far bene e ha una squadra che lo aiuterà sotto questo punto di vista. Nonostante la giovane età ci aspettiamo un contributo enorme, per me il top player è lui. Lo abbiamo scelto e siamo sicuri che lavorerà per ripagare la nostra fiducia".