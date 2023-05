Sousa: “Vorremmo trattenere i giocatori che possono aiutare, anche Dia”

"La mia metodologia di allenamento comporta una prima settimana di adattamento all’intensità e ai carichi meccanici per poi partire con un lavoro più ampio. Un po’ come facciamo in stagione. Mi piace pensare alla specificità del gioco, lavoriamo molto su questo nel micro ciclo settimanale e vorrei che anche i giocatori avessero le loro vacanze meritate. Lavorando anche lì per poi rientrare in ritiro ed essere un minimo preparati per lavorare subito su concetti che ci permetteranno di prendere le decisioni giuste. Spero di vedere domani lo stadio pieno e tutte le famiglie di Salerno dentro con tanti bambini gioiosi per dimostrare l’orgoglio per tutto il lavoro che i nostri ragazzi stanno facendo". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>