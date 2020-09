Shamrock Rovers-Milan, Pioli: “Ecco le insidie della gara di domani”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha introdotto in conferenza a Milanello i temi principali di Shamrock Rovers-Milan, gara che si giocherà domani sera a Dublino.

Le parole di Pioli

“Nello sport e nella vita se dai per scontato qualcosa parti con l’atteggiamento sbagliato. Non sarà sicuramente il nostro approccio. Affrontiamo un avversario che gioca un calcio propositivo e che ha qualità e che dal punto di vista fisico sta meglio di noi. Dobbiamo pensare non solo alle difficoltà che incontreremo, ma anche alla grande opportunità che abbiamo. Abbiamo qualche problemino con qualche giocatore indisponibile”.

NOVITA’ SUL NUOVO STADIO >>>