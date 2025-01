Serie A, Milan-Inter: domani alle 13:30 la conferenza stampa pre-derby | PM News

La conferenza sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulla preparazione del Milan in vista della stracittadina, un match che si preannuncia intenso e determinante per le ambizioni di entrambe le formazioni. I giornalisti affronteranno tanti temi, dal momento di forma della squadra alle possibili scelte tattiche, con il derby che rappresenta sempre una partita speciale per il Milan e i suoi tifosi.