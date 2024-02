Presidente Casini: “Superlega, modello Serie A, 18 squadre…vi dico tutto”

Sul calendario del campionato: "Per quanto riguarda il calendario, è stata presentata la bozza di calendario internazionale, che verrà approvato a marzo ed è iniziata una discussione interna alla Serie A relativamente al numero di partite, in vista anche delle decisioni che riguarderanno le competizioni italiane".

Sulla Superlega: "L'ad De Siervo ha riportato l'esito dell'incontro, poi non si è discusso. Si aspetta di capire cosa accadrà dopo la decisione della giustizia europea, ma non c'è stato un dibattito".

Sulla piattaforma Serie A+: "Non se n'è parlato".

"Vogliamo un modello Serie A" — Sui calendari: "Emerso qualcosa? Ancora no, si è preso contezza di quale sarà il quadro. È molto fitto, c'è una presa d'atto e l'uniformità di vedute sulla posizione: dai dati che sono emersi, negli ultimi vent'anni, mentre a livello nazionale il numero di partite non è incrementato, se non con la final four di Supercoppa, a livello internazionale le partite sono cresciute in modo vertiginoso".

Sulla Serie A a 18 o 20 squadre: "Se ne abbiamo parlato? No. Un altro tema è la sovrapposizione delle partite di campionato con le coppe europee, che diventerà inevitabile. Prima di discutere di format alternativi, è opportuno chiarire alcune cose".

Sui prossimi passaggi della FIGC: "Faremo presente che, rispetto alle fasi indicate dalla FIGC, non condividiamo quell'ordine. La FIGC mette alla fine il sistema di riequilibrio, la Serie A non si sente rappresentata per quello che dovrebbe essere".

Sul modello Premier League: "Noi vogliamo un modello Lega Serie A, non possiamo replicare modelli che esistono altrove. Si guarda a dove le cose funzionano, ma il tema è che vogliamo un sistema simile, poi si possono avere modifiche. Il sistema attuale non garantisce alla Serie A il peso che dovrebbe avere".

Sul prossimo campionato: "Sono questioni che non sono state affrontate oggi, ma lo saranno nelle prossime settimane. La prossima assemblea è l'8, ma in video".

