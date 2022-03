Serie A, Allegri: “Scudetto? Quelle davanti resteranno davanti”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. I bianconeri possono lottare? La risposta

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. I bianconeri possono lottare? La risposta in conferenza stampa: "Io posso dire che la Juve deve chiacchierare poco e fare tanto. Quelle davanti resteranno davanti perché hanno talmente tanto vantaggio che noi non possiamo arrivarci. Noi dobbiamo pensare al quarto posto, all'ottavo di Champions. Dobbiamo recuperare energie e se non succede niente quelli recuperabili li avremo tutti a disposizione dopo la sosta per il rush finale".