Serbia, Stojkovic striglia Pavlovic: “Non deve permettersi di fare una cosa del genere”

Dragan Stojkovic , Commissario Tecnico della Serbia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro la Danimarca , utilizzando parole dure nei confronti di Strahinja Pavlovic , difensore del Milan . Non solo, perché ha anche spiegato come si sia sentita la mancanza di Luka Jovic , attaccante rossonero. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole riportate da 'Sportklub'.

Serbia, il CT Stojkovic duro contro Pavlovic: ecco di cosa lo accusa. Poi su Jovic svela che ...

"Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto di tutto per vincere. Il risultato non rispecchia il valore della partita, dobbiamo accettare il risultato così com'è, non ho nulla da eccepire sui ragazzi. Tanti chilometri percorsi, la volontà, hanno mostrato tutto. Per raggiungere la vittoria però serve un gol. Chiedo scusa per lo 0:0, abbiamo fatto tutto il possibile. Meritavamo di più! A volte non ottieni ciò che meriti... Almeno per essere 1:0, hanno mostrato un atteggiamento molto buono".