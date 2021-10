Scaloni (CT Argentina): “Alvarez sta crescendo tantissimo” | News

Julian Alvarez, talento del River Plate, è stato accostato al Milan: ecco cosa pensa il C.T. dell'Argentina Scaloni del calciatore

Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni ha speso delle parole nei confronti di Julian Alvarez. L'attaccante argentino è stato accostato al Milan durante l'ultima finestra estiva di mercato. Questo il pensiero del C.t. dell'Argentina. "Posso dire che è un ragazzo che teniamo d'occhio dalle giovanili e lo abbiamo convocato perché conosciamo le sue qualità. Sta crescendo tantissimo e ci offre tante soluzioni. In allenamento dà il massimo e vuole sempre migliorare. Se giocherà o meno non dipende dalla sua età, siamo contenti di lui e di come si allena". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.