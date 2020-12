Sassuolo-Milan, Pioli: “Rafael Leao? Deve fare uno sforzo in più” | News

Ultime Notizie Sassuolo Milan: Pioli parla di Rafael Leao

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan. Il tecnico rossonero si è soffermato su Rafael Leao, attaccante rossonero che può e deve dare di più.

"Sono il primo a dire che le ultime due prestazioni non sono state all'altezza in termini di intensità, questo sì. Prima dell'infortunio in nazionale, però, aveva dato segnali di crescita. Non è ancora al 100%, lo aspettiamo, ma deve fare uno sforzo in più. Deve fare mentalmente qualcosina in più. Quando tornerà la condizione migliore, tornerà alle prestazioni del pre-infortunio".