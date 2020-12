Sassuolo-Milan, Pioli: “Kjaer? Ecco le sue condizioni” | News

Ultime Notizie Sassuolo Milan: le condizioni di Kjaer

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan. Il tecnico rossonero si è soffermato sulle condizioni del difensore Simon Kjaer.

"Simon? Sono passati solo 15 giorni dal suo infortunio muscolare. Sta bene, sta recuperando bene. Sarà difficile vederlo mercoledì. Ma sta bene, è la cosa più importante. Nelle ultime partite non abbiamo più subito gol sulle palle inattive, siamo stati attenti e compatti. Abbiamo subito gol in due occasioni dopo aver perso la palla. Il nostro atteggiamento di reazione alla perdita della palla non è stato eccezionale, abbiamo lasciato qualche spazio di troppo. Non è però un singolo giocatore che fa la differenza, o un singolo reparto che impedisce alla squadra di subire. Sono tanti i parametri che devono funzionare. Questo è un obiettivo importante per la squadra, dobbiamo lavorare di squadra".