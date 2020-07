Sassuolo-Milan, Pioli: “Bennacer è un centrocampista completo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa di Milanello in vista di Sassuolo-Milan, ha parlato di due giocatori fondamentali: Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu.

"Calhanoglu? Per me ha tutte le qualità tecniche, tattiche, fisiche e mentali per essere questo tipo di giocatore Ha tutto e sta dimostrando di essere un top player. Può ancora crescere e sono convinto che possa diventare un punto di riferimento di questa squadra. Bennacer? E un centrocampista completo che sa fare entrambe le fasi di gioco e credo che abbia sfruttato il migliore dei modi il cambio di sistema di gioco. Questo è il suo ruolo migliore in cui può sfruttare le sue caratteristiche".

