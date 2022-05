Sassuolo-Milan, Magnanelli: “Giocheremo per vincere, non ci tireremo indietro”

Francesco Magnanelli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha parlato della partita di domani, valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A

Sassuolo-Milan , partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A, sarà l'ultima apparizione di Francesco Magnanelli . Per celebrare questa occasione, oggi è stato lui a parlare al posto dell'allenatore neroverde Alessio Dionisi . Ecco cosa ha detto in conferenza stampa sulla gara di domani, in programma alle ore 18 al 'Mapei Stadium'.

"Mi aspetto una giornata di sport, non è un modo di dire, e dentro una giornata di sport c'è tutto: sportività, voglia di prevalere sull'avversario. Giocheremo per vincere sapendo che affronteremo una squadra che non vince lo Scudetto da 10 anni e ha la possibilità di vincere lo Scudetto. Se perdiamo non è perché ci siamo tirati indietro, se vinciamo sarà perché siamo stati bravi, siamo stati il Sassuolo, abbiamo talento e una squadra forte. Di sicuro non ci tireremo indietro. Abbiamo fatto una bella settimana, siamo pronti". Milan, Icardi e non solo: doppio colpo dal PSG? Le ultime news di mercato >>>