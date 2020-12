Sassuolo-Milan, ecco l’orario della conferenza stampa di Pioli | PM News

Ultime Notizie Sassuolo-Milan: l’orario della conferenza di Pioli

MILAN NEWS – Domenica prossima, alle ore 15, si disputerà, allo stadio ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, gara valevole per la 13^ giornata di Serie A.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, come di consueto, introdurrà i temi principali del match del suo Milan in campionato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), in conferenza stampa.

La conferenza di Pioli è prevista per domani, sabato 19 dicembre, alle ore 11:30 nella sala stampa di Milanello. Sarà visibile live sull'app ufficiale del club rossonero, mentre potrete seguire la diretta testuale, come sempre, sul nostro portale 'PianetaMilan.it'.