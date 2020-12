Sampdoria-Milan, conferenza stampa di Pioli: data e ora / PM News

Sampdoria-Milan, domani la conferenza di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nemmeno il tempo di godersi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il Milan deve subito resettare e guardare avanti al prossimo impegno in campionato. I rossoneri saranno impegnati domenica sera alle ore 20:45 a Genova contro la Sampdoria. In occasione del match Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa domani alle ore 14:30 presso la sala stampa di Milanello. Paolo Maldini non ha fretta sulla questione rinnovi: ecco le sue dichiarazioni >>>