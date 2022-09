Salisburgo-Milan, Jaissle: “Al palo di Leao mi è mancato il respiro” | News

Matthias Jaissle ha parlato in conferenza stampa dopo Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del gruppo E di Champions League

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa al termine di Salisburgo-Milan, partita valida per la 1^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 svoltasi alla 'Red Bull Arena'.

Ecco le dichiarazioni di Jassle

Sulla partita: "Sono molto soddisfatto della nostra performance contro avversari fortissimi. Abbiamo dovuto compensare dei problemi con lesioni avvenute prima e durante la partita, è stata sicuramente una serata positiva per noi".

Se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto: "Come ho già detto è stata una partita interessante, molto bella. Non pensiamo ai punti, alla classifica, siamo contenti di come abbiamo rappresentato la nostra squadra in Coppa".

Sui giocatori dispiaciuti per non aver vinto: "Siamo soddisfatti ma ambiziosi, volevamo mostrarci con la nostra forza, il nostro modo di giocare. Se avessimo vinto contro una squadra così sarebbe stato molto bello".

Su Kameri: "Sorpresa non per me, nelle scorse settimane ha dimostrato di essere molto forte e di avere molto potenziale".

Sugli infortuni: "L'allenatore ha dei consulenti, quindi prepariamo scenari per gestirli in fretta e bene. È un problema se qualcuno si fa male, i giocatori subentrati come Bernardo meritano il nostro rispetto".

Sul palo di Leao: "Non ho respirato, penso sia normale avere delle fasi di gioco in cui ti senti sotto pressione. Abbiamo avuto un'ottima occasione con Fernando, anche in quel momento non respiravo. Partita equilibrata e voglio fare i complimenti sia al Milan che alla nostra squadra, sono fiero di loro".

Se gli infortuni lo preoccupano: "No, ma spero si risolva tutto. Speriamo vada tutto bene".

Sul futuro: "So che i ragazzi possono spingersi al limite in queste competizioni così importanti. Noi vogliamo far arrabbiare gli avversari, ma non è una cosa ovvia. Ora vogliamo fare arrabbiare anche il Chelsea, sono orgoglioso della partita".

Se è mancata forza e decisione: "Noi prepariamo i nostri giocatori ad avere più fasi possibili. Oggi ci è riuscito bene, dobbiamo anche cercare di attaccare. Normale che non si riesca sempre a mantenere livello altissimo".

Se la sua squadra merita una ricompensa: "Sono molto disciplinato, se avessero ottenuto i 3 punti avrebbero preso del vino rosso. Questo non è successo".