Salisburgo-Milan, Jaissle: “Forse riusciremo a fare un mezzo miracolo”

Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan

Daniele Triolo

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Sulla partita di domani: "Le aspettative sono alte, vogliamo come facciamo sempre, ma l'avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti perché sono emozionati, è strano giocare la Champions League a Salisburgo".

Sugli obiettivi della sua squadra: "Gli obiettivi li ho già detti durante la prima domanda, per il nostro modo di giocare, per la tensione alta, vogliamo convincere. Vedremo come andrà la partita e poi il girone, siamo riusciti spesso a giocare bene".

Sulle aspettative della gara contro il Milan: "Siamo ottimisti, faremo il meglio possibile domani sera. Dobbiamo aspettare come andrà la rifinitura, forse riusciremo a fare un mezzo miracolo".

Sul problema che hanno le squadre italiane con il pressing: "Lo vedremo domani, non ho bene in mente la partita come potete averla voi, il Milan ha grandissima qualità in tutte le fasi del gioco".

Sulle emozioni che suscita Salisburgo-Milan: "Sarà veramente bello, abbiamo già visto qualche fan fuori, c'è un cartello all'uscita di Salisburgo che annuncia la partita contro il Milan, domani sera alle 21:00. Fa un certo effetto. Dovremo godercela sia noi sia i giocatori, si sente l'umiltà che abbiamo e va bene così".

Sul Milan: "Ci scontreremo contro un avversario fortissimo, lo ha dimostrato il nostro studio fatto su di loro. Hanno delle performance stabili, per questo sono campioni italiani".

Su quanto dovrà fare il Salisburgo per migliorare: "Circa del 12,5%. È un gioco diverso, ogni avversario ha qualità diversa, abbiamo un certo rispetto".

Sui possibili vantaggi del Salisburgo dopo Milan-Inter: "Non vorrei parlare di questo, vedremo di raccogliere le forze per domani sera".

Sulla possibile chiave di volta della partita: "Il Milan è una squadra che in ogni fase della partita può combattere, ha una qualità molto alta, dobbiamo difendere bene, anche in maniera collettiva. Perché dovremo stressati e sorprenderli con il modo di giocare, altrimenti credo che sia già stato detto tutto. Noi faremo come al solito".

Sui giocatori promettenti in squadra: "Anche quest'anno ci sono giocatori molto bravi in attacco, ma non solo in attacco come Erling Braut Haaland. Ce ne sono vari che possono crescere, ma non solo gli attaccanti, in tutta la squadra. Come Andreas Ulmer vicino a me, però potenzialmente ce ne sono molti buoni".