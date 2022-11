Salisburgo, Jaissle: “Per noi è una finale, vogliamo la qualificazione”

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salisburgo , Matthias Jaissle ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole riportate da 'Milan News'.

Sulla partita: "Quando sei in una finale del genere, vuoi vincerla. Da questo punto di vista, la strada è chiara. Siamo arrivati qui con il petto in fuori. Tutti sanno che sarà una finale. Siamo di fronte a una squadra di livello mondiale che forse è anche più forte in casa di quanto lo siamo noi a Salisburgo".