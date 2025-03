Roma, Ranieri: “Il prossimo tecnico giallorosso? Non sarà Gasperini”

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri , tecnico della Roma , ha parlato così dei rumors su Gianpiero Gasperini , allenatore accostato anche al Milan : "Potete escludere tutti gli allenatori che sono usciti per il futuro, quindi anche Gasperini, non sarà lui l'allenatore della Roma. Tutti quelli con cui ho parlato non sono usciti. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori tanti nomi e di quelli di cui ho parlato, neanche uno. Questo mi fa sapere che stiamo sulla buona strada".

Ranieri ha poi continuato: "Allora, lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente, il presidente sceglierà l'allenatore. La sensazione è che sceglierà un allenatore scelto da voi? La piazza è importante, però sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma, per cui può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, ma credo di sì, e poi dopo sono i fatti quelli che contano. Chi viene sa che deve fare bene, sa che la Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze, per cui chi viene deve accettare queste cose, le deve sapere".