Roma, Mourinho: “Devo distruggere metà Primavera che gioca con il Milan”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dei tanti assenti tra Covid e infortuni in vista della partita di Serie A contro il Verona

Nella giornata odierna la Roma ha comunicato la positività a Covid di quattro calciatori. Ecco il comunicato: "L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici , in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni".

Oltre a questi i giallorossi dovranno farne a meno di altri a causa di vari infortuni, in totale dunque saranno nove. Queste le dichiarazioni di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona di Serie A: "Nove assenti sono tanti, ogni squadra con nove assenti avrebbe tante difficoltà. In panchina non avrò tutti i giocatori. Mi dispiace, ma devo distruggere metà della Primavera che domani gioca col Milan, perché devono stare con noi". Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?