Roma, Mourinho: “Florenzi? Voleva andare al Milan, spero finisca dietro di noi”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato della cessione di Alessandro Florenzi al Milan. Queste le sue dichiarazioni

"Florenzi? Gli faccio gli auguri per avere una buona stagione, se possibile finendo dietro di noi. Spero possa essere felice a Milano, ho parlato con lui una volta e nella sua testa era perfettamente chiaro quello che voleva fare: andare al Milan. Quello che piace a un giocatore è importante per me e la società lo ha aiutato". Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni