Roma-Milan, Pioli: “Ci aspettiamo tanto da Leao. Siamo molto legati”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Roma-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , allo stadio 'Olimpico', nella conferenza stampa della vigilia a Milanello . Per l'occasione, Pioli ha fatto il punto sulla condizione psico-fisica di Rafael Leao , devastante nell'ultima gara di 'San Siro' contro il Lecce .

"Se è più uomo-squadra di prima? È molto 'dentro', ma lo è sempre stato. In tutte le stagioni, soprattutto quelle con così tante partite, un giocatore non riesce a stare sempre al massimo - ha evidenziato Pioli su Leao -. Ha avuto un momento di calo, ora sta bene fisicamente e mentalmente. Poi le grandi prestazioni danno fiducia: ci aspettiamo molto da lui".

Pioli, poi, ha anche parlato del rapporto personale con l'attaccante portoghese classe 1999. "Per me i miei giocatori sono tutti miei figli. Dalla mattina alla sera penso a loro, anche a casa. Parlo con loro quotidianamente. Parliamo tanto di calcio, ma vanno capiti anche su altre situazioni. Sono ragazzi di vent'anni. Cerco di star loro vicino. Leao è quello che è stato nel mio ufficio per più tempo in questi anni, quindi siamo molto legati".