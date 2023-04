Roma-Milan, Pioli: “La prossima partita è la più importante, varrà doppio”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, sottolineando l'importanza della partita

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Roma-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , allo stadio 'Olimpico', nella conferenza stampa della vigilia a Milanello . Interrogato sull'importanza dell'incontro, l'allenatore emiliano ha spiegato come questo big match contro l'undici di José Mourinho valga il doppio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Pioli sull'importanza di Roma-Milan

"Bisogna dare continuità alle prestazioni e pensare che la prossima partita sia la più importante, come è. Roma a pari punti con noi, sono forti soprattutto in casa e varrà doppio questo scontro. Sarà la partita più importante e va affrontata con convinzione".