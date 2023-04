Roma-Milan, Pioli: “Bennacer è un centrocampista completo”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico', nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. Interrogato sulla possibilità che Ismael Bennacer possa tornare a fare il centrale, l'allenatore emiliano ha spiegato come la sua posizione dipenda dagli avversari e come sia un centrocampista completo. Di seguito le sue parole a riguardo.